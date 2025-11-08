Ричмонд
Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге

Из-за застрявших на границе литовских фур Литва рассматривает вопрос запрета перевозки белорусских грузов по железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы рассматривают возможность запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе литовских фур, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника премьер-министра Литвы Игнаса Доброволскаса.

«Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», — сказал чиновник национальному радио LRT.

Более того, Литва намерена в перспективе взыскать с белорусской стороны ущерб, нанесенный своим автоперевозчикам (здесь подробности). Игнас Добровольскас призвал перевозчиков документировать информацию об убытках, которые «после оценки правовых возможностей могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества».

Напомним, что в начале ноября Литва попросила Минск вернуть свои, застрявшие на границе, грузовики (здесь подробнее). МИД Беларуси озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе, которых более 5 тысяч (подробности здесь).

Ранее власти Литвы приняли решение зарыть границу с Беларусью до 1 декабря (все подробности здесь).

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

