Лавров: Поручение Путина по ядерным испытаниям уже взяли в работу

Поручение президента России Владимира Путина внести предложения насчет необходимости проведения испытаний ядерного оружия, озвученное на Совете безопасности 5 ноября, уже взяли в работу. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— Оно принято к исполнению и находится в работе, — передает слова дипломата РИА Новости.
Путин назвал серьезной ситуацию, связанную с заявлением его коллеги из США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Американская армия провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.
Сам Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Москвой и Пекином переговоры по ядерному разоружению.
Глава Министерства обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что ядерная триада России обновлена и сейчас фактически является наиболее передовой во всем мире.