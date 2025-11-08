Начальника отдела полиции Киева арестовали за хищение $400 тыс

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Украине арестовал начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, похитившего около $400 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
«Юрию Рыбянскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 млн гривен», — сообщили в прокуратуре.
Рыбянский был задержан ранее в Ровненской области Украины. Перед этим он не явился на службу и перестал выходить на связь.
Начальник полиции обвиняется в краже денег, которые были изъяты как вещественные доказательства в рамках одного из уголовных дел. -0-