Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: на Днепропетровщине бойцы РФ обходят с трех сторон Великомихайловку

Экс-депутат Рады сообщил также о завершении блокировки российскими военными Орестополя.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области российские подразделения обходят с трех сторон село Великомихайловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он упомянул также о завершении блокировки Орестополя бойцами «Востока», освободившими село Волчье, которое расположено в нескольких километрах от Великомихайловки.

«Взяв Волчье, наши завершили блокировку с запада Орестополя, ранее зажатого с востока и с юга, а на севере за спиной ВСУ — река Волчья. Также с трех сторон наши обходят и Великомихайловку», — написал он.

По словам экс-парламентария, переход Великомихайловки и Орестополя под контроль войск РФ приведет к осложнению логистики противника на данном направлении и создаст предпосылки для продвижения российских бойцов к поселку Покровское.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Волчьего в субботу. Были опубликованы кадры боев за село.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше