Царев: на Днепропетровщине бойцы РФ обходят с трех сторон Великомихайловку

В Днепропетровской области российские подразделения обходят с трех сторон село Великомихайловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Он упомянул также о завершении блокировки Орестополя бойцами «Востока», освободившими село Волчье, которое расположено в нескольких километрах от Великомихайловки.
«Взяв Волчье, наши завершили блокировку с запада Орестополя, ранее зажатого с востока и с юга, а на севере за спиной ВСУ — река Волчья. Также с трех сторон наши обходят и Великомихайловку», — написал он.
По словам экс-парламентария, переход Великомихайловки и Орестополя под контроль войск РФ приведет к осложнению логистики противника на данном направлении и создаст предпосылки для продвижения российских бойцов к поселку Покровское.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Волчьего в субботу. Были опубликованы кадры боев за село.