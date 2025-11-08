ФРГ планирует закупить для бундесвера 100 тысяч приборов ночного видения

Около 1 млрд евро планируется потратить на закупку 20 легких боевых вертолетов от компании Airbus SE. Еще на 1 млрд евро будут закуплены 100 тысяч приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG (Германия) и Theon International (Греция). Также Минобороны ФРГ собирается приобрести зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM от компании Diehl (Германия).