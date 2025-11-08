Ричмонд
ФРГ планирует закупить для бундесвера 100 тысяч приборов ночного видения

Бундестаг на следующей неделе может одобрить закупку вооружений на 3,2 млрд евро.

Источник: Аргументы и факты

Парламент ФРГ (бундестаг) планирует одобрить закупку 20 боевых вертолетов, 100 тысяч приборов ночного видения и зенитные управляемые ракеты на общую сумму около 3,2 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

«Немецкий парламент настроен на одобрение закупки оборонного вооружения на сумму более 3 миллиардов евро в рамках масштабного наращивания военных сил», — говорится в сообщении.

Около 1 млрд евро планируется потратить на закупку 20 легких боевых вертолетов от компании Airbus SE. Еще на 1 млрд евро будут закуплены 100 тысяч приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG (Германия) и Theon International (Греция). Также Минобороны ФРГ собирается приобрести зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM от компании Diehl (Германия).

По данным издания, одобрение закупки ожидается в среду на закрытом заседании парламента.

Ранее Politico сообщило, что Германия планирует потратить в следующем году на новые вооружение и технику для всех видов войск 377 млрд евро.