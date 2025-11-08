Трамп предложил ликвидировать Obamacare и направить деньги гражданам

Президент США Дональд Трамп предложил изменить систему здравоохранения, призвав конгресс перенаправить средства, которые сейчас идут страховым компаниям, напрямую гражданам. Об этом он написал в своем посте в социальной сети Truth Social.
Трамп предложил республиканцам в Сенате перенаправить сотни миллиардов долларов, которые в настоящее время направляются в страховые компании, участвующие в программе Obamacare, непосредственно людям. Это, по его мнению, позволит гражданам оплачивать медицинские услуги сами, а не полагаться на посредников.
По словам Трампа, такая схема будет более эффективной и менее затратной.
«Суть проста: забрать деньги у огромных, недобросовестных страховых компаний, передать их народу и ликвидировать Obamacare — худшую систему здравоохранения в мире по соотношению цены и качества», — подытожил президент.
