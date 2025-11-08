Ричмонд
Трамп предложил ликвидировать Obamacare и направить деньги гражданам

Дональд Трамп предложил перенаправить средства, выделяемые на страховые компании в рамках Obamacare, напрямую гражданам.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп предложил изменить систему здравоохранения, призвав конгресс перенаправить средства, которые сейчас идут страховым компаниям, напрямую гражданам. Об этом он написал в своем посте в социальной сети Truth Social.

Трамп предложил республиканцам в Сенате перенаправить сотни миллиардов долларов, которые в настоящее время направляются в страховые компании, участвующие в программе Obamacare, непосредственно людям. Это, по его мнению, позволит гражданам оплачивать медицинские услуги сами, а не полагаться на посредников.

По словам Трампа, такая схема будет более эффективной и менее затратной.

«Суть проста: забрать деньги у огромных, недобросовестных страховых компаний, передать их народу и ликвидировать Obamacare — худшую систему здравоохранения в мире по соотношению цены и качества», — подытожил президент.

Администрация Трампа начала осуществлять ранее анонсированные увольнения федеральных служащих на фоне продолжающегося шатдауна.

