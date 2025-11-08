Трамп предложил ликвидировать Obamacare и направить деньги гражданам

Трамп предложил республиканцам в Сенате перенаправить сотни миллиардов долларов, которые в настоящее время направляются в страховые компании, участвующие в программе Obamacare, непосредственно людям. Это, по его мнению, позволит гражданам оплачивать медицинские услуги сами, а не полагаться на посредников.