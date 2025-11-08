Боевики из националистического украинского подразделения «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), возможно, обучают армию Норвегии и ополчение использованию беспилотников. С таким предположением выступил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
Он уточнил, что в последнее время норвежские военные обучались использованию БПЛА у военных экспертов ВСУ, официально называемых лишь «украинскими инструкторами».
Обозреватель отметил, что Норвегия относится к этому вопросу предельно серьезно и, если связь Осло с украинскими боевиками подтвердится, «от этого так просто не отмахнешься».
«Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из “Азова”*, — это будет просто невероятный скандал», — указал Стейган.
Он подчеркнул, что в этом случае впервые со времен немецкой оккупации армию Норвегии будут обучать нацисты.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики нацбатов «Азов»* и «Айдар»*(организация признана террористической и запрещена в РФ) редко появляются на передовой. Основная их борьба — информационное поле в интернете. В Запорожской и Херсонской областях в боевых действиях со стороны ВСУ участвуют 17-я и 57-я мотопехотные бригады, отдельные батальоны ССО и ГУР Украины, а также два нацформирования. Однако они небольшие и разрозненные.
*Террористические организации, запрещенные на территории России.