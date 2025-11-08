Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям

Запорожская АЭС вновь подключена к внешней электросети по двум линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». Это улучшает стабильность энергоснабжения станции, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Источник: Life.ru

«Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции», — сказано в сообщении.

Стало известно, что после 30-дневного отключения, связанного с атаками ВСУ, линия «Днепровская» была успешно восстановлена и вновь заработала 23 октября. В то же время, линия «Ферросплавная-1», которая не функционировала с 7 мая, теперь будет включена. На станции подчеркнули, что это включение критически важно для обеспечения надёжного теплоснабжения города Энергодара и атомной станции в грядущий отопительный период.

Ранее политолог Георгий Фёдоров заявил, что западные страны могут возложить на Россию ответственность за гипотетическую аварию на Запорожской АЭС. Фёдоров допускает возможность провокации с ограниченным ущербом, ссылаясь на предыдущие масштабные диверсии, осуществленные Украиной при поддержке Запада, такие как подрыв «Северных потоков» и морские катастрофы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше