Царев: бойцы РФ взяли под контроль все дороги в Дробышево у Красного Лимана

Российским военным удалось взять под контроль все дороги в поселке Дробышево под Красным Лиманом, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На краснолиманском направлении кипят бои на восточных подступах к Красному Лиману, в районе Масляковки, а также в Ставках и Дробышево. В последнем установлен контроль над всеми дорогами», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о штурме российскими бойцами северных окраин поселка Яровая.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военные используют особую тактику для взятия Красного Лимана.
