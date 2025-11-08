Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: бойцы РФ взяли под контроль все дороги в Дробышево у Красного Лимана

Экс-депутат Рады сообщил также о штурме российскими военными северных окраин поселка Яровая.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным удалось взять под контроль все дороги в поселке Дробышево под Красным Лиманом, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На краснолиманском направлении кипят бои на восточных подступах к Красному Лиману, в районе Масляковки, а также в Ставках и Дробышево. В последнем установлен контроль над всеми дорогами», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о штурме российскими бойцами северных окраин поселка Яровая.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военные используют особую тактику для взятия Красного Лимана.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше