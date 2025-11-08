Bloomberg: Трамп решил чаще путешествовать по США

Президент США Дональд Трамп планирует чаще путешествовать по Соединенным штатам, утверждает агентство Bloomberg.
Трамп, как утверждается, будет путешествовать в рамках кампании перед промежуточными выборами в конгресс в будущем году.
Американский президент хочет избежать повторения ситуации, которая сложилась после промежуточных выборов во время своего первого срока, говорится в публикации. Тогда Демократическая партия одержала победу и законодательная повестка Трампа застопорилась.
