Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении одной из своих ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
«Серьезно повреждено оборудование», — говорится в публикации.
При этом энергохолдинг не стал уточнять, о повреждении какой именно ТЭС идет речь.
Как писал сайт KP.RU, 8 ноября, ДТЭК сообщил, что в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Позже в субботу госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остановлены, генерация отсутствует. Подчеркивалось, что компания потеряла полностью то, что восстанавливалось ранее в круглосуточном режиме.
На этом фоне стало известно, что в Киеве парализовало движение общественного транспорта из-за проблем с электричеством. Отмечалось, что остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе Шулявки. Также в том же районе пропало электричество на станции метро «Политехнический институт».