Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении одной из своих ТЭС

На этом фоне стало известно, что в Киеве парализовало движение общественного транспорта из-за проблем с электричеством. Отмечалось, что остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе Шулявки. Также в том же районе пропало электричество на станции метро «Политехнический институт».