Аэропорт Геленжика приостановил работу

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорт Геленжика приостановил работу.

Ограничения, действующие в дополнение к действующему NOTAM, необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявил Кореняко.

NOTAM предполагает, что аэропорт Геленжика может осуществлять регулярные рейсы с 8.30 до 20.00 по московскому времени.

Утром 8 ноября также объявлялись ограничения в аэропортах некоторых других городов, среди которых Ульяновск, Псков, Оренбург, Пенза, Калуга, Вологда, Череповец и Уфа.

Читайте материал «Аэропорты Вологды, Череповца и Уфы вернулись к штатной работе».

