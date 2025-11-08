ВС России полностью окружили бойцов ВСУ в Красноармейске

Несколько месяцев назад европейцы и американцы якобы считали, что россияне зашли в тупик на фронте, а прорывы были невозможны, так как ВСУ создали «стену дронов» и «килл-зону». При этом сейчас ситуация очевидна: российская сторона пробивает дыры и идет на прорыв. Более того, у российских военных есть господство в воздухе на определенных участках фронта, а ВСУ не могут остановить прорывы из-за нехватки личного состава. «Страна.ua» предположила, что Москва действительно может использовать падение Красноармейска для обозначения своей сильной позиции на поле боя и для продвижения идеи давления на Зеленского, «чтобы он принял российские условия, иначе дальше будет только хуже».