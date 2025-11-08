Ричмонд
В США заявили, что число задержанных авиарейсов в стране будет ежедневно расти

«С каждым днем американцы будут сталкиваться с увеличением задержек и проблем, связанных с тем, что сотрудники Управления транспортной безопасности не получают зарплат», — отметила она в интервью телеканалу Fox News.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число задержанных из-за приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) авиарейсов в стране продолжит расти с каждым днем. Об этом заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин, сообщает ТАСС.

«С каждым днем американцы будут сталкиваться с увеличением задержек и проблем, связанных с тем, что сотрудники Управления транспортной безопасности не получают зарплат», — отметила она в интервью телеканалу Fox News.

Маклафлин объяснила, что у многих из сотрудников «на банковских счетах осталось несколько десятков долларов». В связи с этим перед ними встает вопрос — тратить деньги, чтобы заправить автомобиль и отправиться на работу, за которую не платят, или искать способ заработать на еду для своих семей.

Министр транспорта страны Шон Даффи в свою очередь предупредил, что перелет в любую точку страны на День благодарения в этом году станет настоящим испытанием для многих путешественников.

В конце октября Даффи уже предупреждал, что граждане США столкнутся с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров. Чиновник отмечал, что с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Телеканал NBC News со свой стороны сообщил, что приостановка работы федерального правительства, начавшаяся 1 октября, может привести к сокращению количества авиарейсов до 20%. Текущий шатдаун уже стал самым продолжительным в истории страны. −0-

