Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, прошедшей обучение в Великобритании, просто бросило своих солдат на позициях в Волчанске, передав их другому подразделению «как крепостных крестьян или рабов». Об этом агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По их данным, пока основная часть «элитной» бригады передислоцировалась на другое направление, бойцы, находившиеся на передовой, были забыты. Они сидят на позициях в Волчанске уже более 285 дней.
«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов», — рассказал источник. По его словам, новое командование также «даже и не думает их менять».
В силовых структурах с напомнили, что 82-я бригада считается «элитной», так как «прошла полный курс обучения в Великобритании и вооружена новейшими западными образцами военной техники».
«Отношение к своему личному составу как к скоту, по всей видимости, также привито британскими инструкторами», — заключил собеседник агентства.
