Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Королёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение об освобождении Виталия Королёва от обязанностей заместителя главы ФАС. Данное решение принято в связи с его переходом на иную службу. Официальное опубликование документа состоялось на портале правовой информации.