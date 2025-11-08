Подоляка: войска РФ с трех сторон штурмуют Звановку под Северском

На северском направлении российские подразделения штурмуют с трех сторон позиции ВСУ в селе Звановка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegra-канале.
«Северское направление. Продолжаются упорнейшие бои за Звановку. Идет настоящий штурм этого населенного пункта с трех сторон», — заявил он.
Блогер сообщил о тактических успехах российских военных под Звановкой, отметив, что потеря ВСУ этого села, а также расположенного неподалеку от него Свято-Покровского грозит украинским боевикам в Северске оперативным окружением.
Ранее появились сообщения о попадании военнослужащих противника в «огневой карман» в районе Звановки.