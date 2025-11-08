Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: войска РФ с трех сторон штурмуют Звановку под Северском

По словам блогера, потеря Звановки и Свято-Покровского грозит боевикам ВСУ в Северске оперативным окружением.

Источник: Аргументы и факты

На северском направлении российские подразделения штурмуют с трех сторон позиции ВСУ в селе Звановка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegra-канале.

«Северское направление. Продолжаются упорнейшие бои за Звановку. Идет настоящий штурм этого населенного пункта с трех сторон», — заявил он.

Блогер сообщил о тактических успехах российских военных под Звановкой, отметив, что потеря ВСУ этого села, а также расположенного неподалеку от него Свято-Покровского грозит украинским боевикам в Северске оперативным окружением.

Ранее появились сообщения о попадании военнослужащих противника в «огневой карман» в районе Звановки.