МИД Белоруссии: Литва перекладывает ответственность за ситуацию на границе

МИД Белоруссии напомнил, что страна никому не запрещала возвращение транспортных средств. Там считают, что литовские власти вместо того, чтобы решать проблему, которую сами создали, предпочитают вводить в заблуждение своих перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на них.