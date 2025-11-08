МИД Белоруссии: Литва перекладывает ответственность за ситуацию на границе

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь возложить ответственность за текущую ситуацию на границе на белорусскую сторону.
В официальном комментарии пресс-службы ведомства указано, что в Белоруссии с удивлением ознакомились с заявлениями литовских властей о якобы произошедшем отказе в возвращении литовских грузовых автомобилей, находящихся на территории Белоруссии.
МИД Белоруссии напомнил, что страна никому не запрещала возвращение транспортных средств. Там считают, что литовские власти вместо того, чтобы решать проблему, которую сами создали, предпочитают вводить в заблуждение своих перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на них.
В ведомстве подчеркнули, что существует установленный порядок пересечения границы, и отметили, что граница закрыта по решению Литвы, поэтому ответственность за её открытие лежит именно на литовской стороне.
Белорусские власти добавили, что как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться на родину по очереди.
Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность запрета на перевозку грузов из Белоруссии железнодорожным транспортом из-за застрявших на границе литовских фур.