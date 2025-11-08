«Полсекунды на уничтожение»: в России создали лазер-убийцу FPV-дронов

Разработчики прямо заявляют, что их лазер — это «рабочая альтернатива системам РЭБ, которые в настоящее время показывают недостаточную эффективность в борьбе с украинскими FPV-дронами». Система предназначена для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов от атак украинских беспилотников. Уничтожение цели происходит за счет физического воздействия сфокусированного лазерного излучения.