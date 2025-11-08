«Полсекунды на уничтожение»: в России создали лазер-убийцу FPV-дронов

В России создана и готова к применению лазерная система-убийца, способная в автоматическом режиме находить и уничтожать FPV-дроны всего за полсекунды. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике проекта «Посох».
Новейшая система под названием LazerBuzz успешно прошла испытания, в ходе которых продемонстрировала феноменальную скорость реакции.
«В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды. Система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок», — рассказали в организации.
Разработчики прямо заявляют, что их лазер — это «рабочая альтернатива системам РЭБ, которые в настоящее время показывают недостаточную эффективность в борьбе с украинскими FPV-дронами». Система предназначена для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов от атак украинских беспилотников. Уничтожение цели происходит за счет физического воздействия сфокусированного лазерного излучения.