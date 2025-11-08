Ричмонд
Сийярто: предоставленное Венгрии освобождение от санкций США на поставки нефти и газа из РФ бессрочное

«Соединенные Штаты предоставили Венгрии полное и бессрочное освобождение от санкций на нефть и газ. Мы благодарны за это решение, которое гарантирует энергетическую безопасность Венгрии», — отметил Сийярто.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предоставленное Венгрии освобождение от санкций США на поставки нефти и газа из России не ограничено по времени. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Тем самым дипломат опроверг сообщения ряда западных СМИ, утверждающих, что такие исключения сделаны якобы лишь на один год.

Он также напомнил, что премьер Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп договорились об этом на встрече, которая состоялась 7 ноября в Белом доме. -0-

