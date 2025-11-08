Немецкие депутаты переругались из-за России: Поездка в Сочи привела к скандалу в рядах партии АдГ

Запланированная поездка группы депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате «БРИКС — Европа» привела к неоднозначной реакцию внутри политической фракции. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.