Немецкие депутаты переругались из-за России: Поездка в Сочи привела к скандалу в рядах партии АдГ

Запланированная поездка группы депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате «БРИКС — Европа» привела к неоднозначной реакцию внутри политической фракции. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Единства во фракции нет. …В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику», — отметили в материале.
Издание приводит слова одного из депутатов партии, заявившего, что «при нынешних обстоятельствах» он бы не поехал в Сочи.
В публикации подчеркнули, что внешнеполитическая линия АдГ регулярно становится источником конфликтов, в том числе в руководстве партии.
В свою очередь немецкий портал t-online уточнил, что на форум в Сочи поедет депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, глава саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.
Как писал сайт KP.RU, 29 сентября в 22-м собрании Международного клуба «Валдай» участвовали 140 делегатов из 42 стран, включая представителей Алжира, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Ирана, Китая, ОАЭ, США и других стран.
27 сентября стало известно, что лидер Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй и его жена были задержаны полицией в лондонском аэропорту Гатвик по прибытии из Москвы.