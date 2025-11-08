Украина открыла все пункты пропуска на границе

Напомним, сообщения о приостановке пропускных операций на украинской границе поступали ранее 8 ноября. Причиной тому послужил сбой в работе таможенной базы данных. Согласно информации государственной пограничной службы Украины, система не работала из-за технической неисправности. Кроме того, в начале месяца украинские власти приняли меры для укрепления границы в Закарпатской области. По словам представителя погранслужбы Андрея Демченко, граница была усилена бетонными блоками и дополнительными мерами безопасности из-за частых попыток прорыва на автомобилях.