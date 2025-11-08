Лавров сообщил о поручении Путина относительно ядерных испытаний

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что поручение президента Владимира Путина о подготовке предложений по целесообразности проведения ядерных испытаний принято к исполнению.
По его словам, сейчас оно находится на стадии выполнения.
Глава МИД России прокомментировал это на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов по поводу поручения, озвученного на заседании Совета безопасности 5 ноября.
Ранее сообщалось, что в ходе совещания постоянных членов Совета безопасности глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что считает необходимым немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше