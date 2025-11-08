«Явно зарвался»: сенатор Карасин заявил, что премьер Швеции мечтает вернуться к «допетровским временам»

Власти Швеции потеряли связь с реальностью и грезят о возврате к допетровским временам. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Таким образом сенатор прокомментировал громкое высказывание главы шведского правительства Ульфа Кристерссона, который самонадеянно заявил, что Балтийское море якобы принадлежит исключительно Швеции и прибалтийским странам.
Сенатор справедливо заметил, что таким образом риторика шведского политика приближается к самому настоящему политическому хамству.
«Шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам», — написал сенатор Карасин в своем канале в Telegram.
