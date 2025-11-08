17-летним бельгийцам предложили добровольно пойти в армию

Минобороны Бельгии отправило 149 тысячи 17-летних граждан предложения присоединиться к армии страны и добровольно пройти военную службу, заявил руководитель министерства Тео Франкен.
Обязательной военной службы в Бельгии нет с 1994 года. Возможность добровольной службы сохранялась, но не носила массового характера.
Бельгийские власти пересмотрели отношение к добровольной армии в 2025 году, чтобы подготовить страну к вооруженным конфликтам высокой интенсивности.
Читайте материал «Bloomberg: Трамп решил чаще путешествовать по США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.