Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летним бельгийцам предложили добровольно пойти в армию

Минобороны Бельгии отправило 149 тысячи 17-летних граждан предложения присоединиться к армии страны и добровольно пройти военную службу, заявил руководитель министерства Тео Франкен.

Минобороны Бельгии отправило 149 тысячи 17-летних граждан предложения присоединиться к армии страны и добровольно пройти военную службу, заявил руководитель министерства Тео Франкен.

Обязательной военной службы в Бельгии нет с 1994 года. Возможность добровольной службы сохранялась, но не носила массового характера.

Бельгийские власти пересмотрели отношение к добровольной армии в 2025 году, чтобы подготовить страну к вооруженным конфликтам высокой интенсивности.

Читайте материал «Bloomberg: Трамп решил чаще путешествовать по США».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.