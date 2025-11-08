В Великобритании предрекли скорую отставку премьер-министра Стармера

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер покинет свой пост до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения. Об этом пишет британское издание The Daily Mail.
Отмечается, что большинство лейбористов оценивают Стармера как «бесполезного не только в политике, но и в государственном управлении», а также предрекают ему отставку еще до Нового года.
«Некоторые думают, что стоит подождать до следующих местных выборов в мае, которые станут катастрофой для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе, перед тем, как отправлять его в отставку», — уточняет колумнист издания Эндрю Нил.
Другие же, по его словам, утверждают, что «продлевать мучения бессмысленно».
«Они хотят отстранить его до Нового года, когда станет очевидно, что предстоящее бюджетное послание, ответственность за которое будет нести как Стармер, так и канцлер казначейства Рейчел Ривс, обернулось провалом», — говорится в материале.
Согласно недавнему социсследованию компании Ipsos, Стармер наряду с Ривс обладает самым большим отрицательным рейтингом среди крупных британских политиков. Его деятельность на посту премьера одобряют лишь 20% опрошенных, 60% относятся к ней негативно.
4 ноября канцлер казначейства Великобритании заявила, что экономика королевства сталкивается с огромными внешними вызовами — от пошлин США до конфликта в Украине. Ривс не исключила, что лейбористское правительство пойдет на повышение налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость и соцстрахование, несмотря на предвыборные обещания. -0-