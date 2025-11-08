Уничтожение пункта дислокации ВСУ в Сумской области сняли с воздуха

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков опубликовал Telegram-канал 44-го армейского корпуса ВС РФ.
Сообщается, что пункт дислокации военнослужащих противника был выявлен операторами БПЛА 30-го мотострелкового полка. Обнаруженную цель атаковал дрон.
«ПВД ВСУ уничтожен», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате атаки беспилотника нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации боевиков ВСУ в Мирнограде.
