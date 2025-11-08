Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Жить стало скучнее?»: В Совфеде уличили премьера Швеции в желании вернуться к допетровским временам

Председатель Совфеда по международным делам Григорий Карасин резко отозвался о словах премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, прозвучавших во время его визита в Таллин. В своём Telegram-канале сенатор заявил, что риторика шведского политика отдаёт ностальгией по «допетровским временам».

Источник: Life.ru

«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам. Видимо, сегодня Стокгольму стало жить скучнее. Хочется взбодриться провокацией по поводу Балтики, вернуться к хамским интонациям в отношении России?» — написал Карасин.

Поводом стали заявления Кристерссона о том, что Швеция и страны Балтии, по его словам, «никогда не имели большего контроля над Балтийским морем» и что это пространство следует считать «их морем». Кроме того, премьер призвал ЕС готовиться к длительной изоляции России, заявив, что она не закончится «вместе с текущим конфликтом».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона. На недавней встрече спикеров G20 в Кейптауне он не видел обеспокоенности правами человека в ЮАР со стороны первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше