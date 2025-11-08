«Жить стало скучнее?»: В Совфеде уличили премьера Швеции в желании вернуться к допетровским временам

«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам. Видимо, сегодня Стокгольму стало жить скучнее. Хочется взбодриться провокацией по поводу Балтики, вернуться к хамским интонациям в отношении России?» — написал Карасин.
Поводом стали заявления Кристерссона о том, что Швеция и страны Балтии, по его словам, «никогда не имели большего контроля над Балтийским морем» и что это пространство следует считать «их морем». Кроме того, премьер призвал ЕС готовиться к длительной изоляции России, заявив, что она не закончится «вместе с текущим конфликтом».
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона. На недавней встрече спикеров G20 в Кейптауне он не видел обеспокоенности правами человека в ЮАР со стороны первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других стран.
