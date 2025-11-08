Ричмонд
МИД Белоруссии: Литва хочет переложить ответственность за ситуацию на границе

Вильнюс обманывает своих же литовских грузоперевозчиков.

Источник: Комсомольская правда

Литва обманывает своих перевозчиков и пытается переложить ответственность за ситуацию на границе на Минск. Об этом заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

В комментарии отметили, что белорусская сторона была удивлена заявлениями литовских властей о якобы отказе в возвращении литовских фур с территории Белоруссии. В ведомстве напомнили, что Белоруссия никому и ничего не запрещала.

«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того, чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», — подчеркнули в заявлении.

Граница закрыта по решению литовской стороны, и только Вильнюс несет ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди, подчеркнули в белорусском дипведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее 8 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что запрет на железнодорожную перевозку по территории республики белорусских грузов рассматривается Вильнюсом из-за застрявших в соседней стране литовских фур. По его словам, такая мера может быть применена в случае эскалации ситуации с застрявшими в Белоруссии литовскими фурами. Литовский чиновник утверждал, что якобы Минск настроен на обострение.

Напомним, 29 октября Литва в одностороннем порядке ввела месячное закрытие автомобильной границы с Белоруссией, объяснив это некой активизацией запуска метеозондов для контрабанды сигарет.