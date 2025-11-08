МИД Белоруссии: Литва хочет переложить ответственность за ситуацию на границе

Как писал сайт KP.RU, ранее 8 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что запрет на железнодорожную перевозку по территории республики белорусских грузов рассматривается Вильнюсом из-за застрявших в соседней стране литовских фур. По его словам, такая мера может быть применена в случае эскалации ситуации с застрявшими в Белоруссии литовскими фурами. Литовский чиновник утверждал, что якобы Минск настроен на обострение.