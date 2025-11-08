Ранее экс-советник министра обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор заявил о том, что Зеленский подготовил план побега с территории Украины. По его данным, бывший комик намерен эвакуироваться в Польшу.
«В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолётчик Кузьминов был один из них», — заявил Киселёв.
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко* Константин Елисеев покинул страну. Согласно информации СМИ, побег состоялся через пограничный пункт Устилуг — Елисеев предъявил документы о якобы служебной командировке и беспрепятственно пересёк границу с Польшей.
*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
