Военный эксперт, полковник в отставке Виталий Киселёв полагает, что в случае попытки побега в Польшу Владимира Зеленского может ожидать судьба, аналогичная участи российского перебежчика Максима Кузьминова. Последний был обнаружен мёртвым в Испании после угона вертолёта по заданию украинской разведки. Об этом передаёт РИА «Новости».