Военный эксперт предрёк Зеленскому незавидную участь в случае побега в Польшу

Военный эксперт, полковник в отставке Виталий Киселёв полагает, что в случае попытки побега в Польшу Владимира Зеленского может ожидать судьба, аналогичная участи российского перебежчика Максима Кузьминова. Последний был обнаружен мёртвым в Испании после угона вертолёта по заданию украинской разведки. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Ранее экс-советник министра обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор заявил о том, что Зеленский подготовил план побега с территории Украины. По его данным, бывший комик намерен эвакуироваться в Польшу.

«В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолётчик Кузьминов был один из них», — заявил Киселёв.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко* Константин Елисеев покинул страну. Согласно информации СМИ, побег состоялся через пограничный пункт Устилуг — Елисеев предъявил документы о якобы служебной командировке и беспрепятственно пересёк границу с Польшей.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

