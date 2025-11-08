«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но её это не остановит», — сказал Дэвис.
Специалист подчеркнул, что западным государствам стоит внимательно оценить современные вооружённые возможности России и осознать реальное положение дел в зоне проведения СВО. По его мнению, понимание реального баланса сил должно стать отправной точкой для любой серьёзной внешнеполитической дискуссии.
Ранее в Германии испугались, что Европа не сможет пережить ещё одну войну с Россией. Евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что на протяжении всей истории европейские страны неоднократно стремились подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.
