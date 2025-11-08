Ранее в Германии испугались, что Европа не сможет пережить ещё одну войну с Россией. Евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что на протяжении всей истории европейские страны неоднократно стремились подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.