Минобороны Бельгии отправило 149 тыс писем 17-летним с призывом вступить в армию

Как писал сайт KP.RU, ранее финское издание Yle сообщило, что в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией, все больше новобранцев и резервистов покидают ряды ВС Финляндии. В публикации подчеркнули, что финская молодежь смотрит на участь украинских боевиков и спасается бегством от русских еще до начала какого-либо конфликта с Россией.