Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Бельгии отправило 149 тыс писем 17-летним с призывом вступить в армию

Молодых бельгийцев призывают заинтересоваться добровольным военным годом.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних юношей письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом заявил глава ведомства Тео Франкен.

«Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — написал чиновник в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, ранее финское издание Yle сообщило, что в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией, все больше новобранцев и резервистов покидают ряды ВС Финляндии. В публикации подчеркнули, что финская молодежь смотрит на участь украинских боевиков и спасается бегством от русских еще до начала какого-либо конфликта с Россией.

В статье упоминаются и основные причины, по которым люди покидают военную службу в Финляндии. Это сложности с адаптацией, психологические проблемы и боязнь оказаться в зоне боевых действий.