Министерство обороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних юношей письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом заявил глава ведомства Тео Франкен.
«Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — написал чиновник в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, ранее финское издание Yle сообщило, что в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией, все больше новобранцев и резервистов покидают ряды ВС Финляндии. В публикации подчеркнули, что финская молодежь смотрит на участь украинских боевиков и спасается бегством от русских еще до начала какого-либо конфликта с Россией.
В статье упоминаются и основные причины, по которым люди покидают военную службу в Финляндии. Это сложности с адаптацией, психологические проблемы и боязнь оказаться в зоне боевых действий.