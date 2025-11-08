Котенок: войска РФ ведут бои на юге, севере и северо-востоке Мирнограда

Продвигающиеся в Мирнограде российские подразделения ведут бои на юге, севере и северо-востоке города, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В данный момент ВС РФ ведут бои в южной, северной и северо-восточной частях города», — написал он.
По данным источников, российские бойцы начали заходить в многоэтажные дома в северной части Мирнограда.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации боевиков ВСУ на территории города. Также появились сообщения о переходе под контроль российских военных западной части села Ровное, расположенного неподалеку от Мирнограда.