Минобороны Бельгии призвало всех 17-летних пройти добровольную военную службу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Бельгии направило всем 17-летним подросткам письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил заявил глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен.
«Вчера было отправлено 149 тыс. писем. Всех 17-летних подростков страны призывают поступить на военную службу вообще и добровольно пройти годичную военную службу в частности. Вперед!» — написал он.
В Бельгии уже более трех десятилетий нет обязательной военной службы. Возможность добровольной службы сохранялась, однако она не носила массового характера. В нынешнем году власти пересмотрели отношение к добровольной армии, чтобы «подготовить страну к вооруженным конфликтам высокой интенсивности».-0-