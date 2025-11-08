Минобороны Бельгии призвало всех 17-летних пройти добровольную военную службу

В Бельгии уже более трех десятилетий нет обязательной военной службы. Возможность добровольной службы сохранялась, однако она не носила массового характера. В нынешнем году власти пересмотрели отношение к добровольной армии, чтобы «подготовить страну к вооруженным конфликтам высокой интенсивности».-0-