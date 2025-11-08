Ричмонд
В Бельгии отправили 149 тысяч писем 17-летним с призывом вступить в армию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что 17-летних жителей Бельгии призывают обратить внимание на службу в армии.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что 149 тысячам 17-летних жителей страны направлены письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу.

В своем посте в соцсети X он отметил, что цель этого шага — привлечь внимание молодежи к службе в армии, в том числе к добровольному военному году.

Напомним, что вечером 5 ноября БПЛА нарушили работу двух крупнейших аэропортов Бельгии.

В связи с этим министр обороны страны Тео Франкен заявил, что Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО.

