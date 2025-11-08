В Бельгии отправили 149 тысяч писем 17-летним с призывом вступить в армию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что 149 тысячам 17-летних жителей страны направлены письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу.
В своем посте в соцсети X он отметил, что цель этого шага — привлечь внимание молодежи к службе в армии, в том числе к добровольному военному году.
Напомним, что вечером 5 ноября БПЛА нарушили работу двух крупнейших аэропортов Бельгии.
В связи с этим министр обороны страны Тео Франкен заявил, что Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше