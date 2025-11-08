FT: Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа по плану США

Как писал сайт KP.RU, в августе издание The Washington Post сообщило, что сектор Газа может перейти под протекторат США на срок не менее 10 лет в рамках плана администрации Дональда Трампа по восстановлению региона. Однако США не намерены вкладывать в проект собственные денежные средства и рассчитывают на привлечение инвесторов для его реализации.