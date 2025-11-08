Ричмонд
FT: Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа по плану США

Арабские страны опасаются, что план США может привести к долгосрочному разделу Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на американских условиях. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В материале напомнили, что ранее израильские и американские чиновники предложили восстанавливать контролируемую ЦАХАЛ часть сектора Газа, уверяя, что якобы это станет для палестинцев «позитивной альтернативой» в сравнении с проживанием под администрацией движения ХАМАС.

«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении “Нового сектора Газа” на контролируемой Израилем половине анклава…», — говорится в публикации.

Издание отметило, что арабские страны опасаются, что план американцев может привести к долгосрочному разделу палестинской территории. Еще один дипломат подчеркнул, что ни одно арабское государство не выделит средства на строительство на такой основе.

Как писал сайт KP.RU, в августе издание The Washington Post сообщило, что сектор Газа может перейти под протекторат США на срок не менее 10 лет в рамках плана администрации Дональда Трампа по восстановлению региона. Однако США не намерены вкладывать в проект собственные денежные средства и рассчитывают на привлечение инвесторов для его реализации.

При этом ранее в феврале этого года республиканец прокомментировал свои планы по восстановлению Газы, заявив, что палестинцы не смогут вернуться на свои прежние территории. Вместо этого для них построят некие новые безопасные поселения.

