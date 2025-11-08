FT: Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа по плану США

Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на американских условиях. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении “Нового сектора Газа” на контролируемой Израилем половине анклава…», — говорится в публикации.
Издание отметило, что арабские страны опасаются, что план американцев может привести к долгосрочному разделу палестинской территории. Еще один дипломат подчеркнул, что ни одно арабское государство не выделит средства на строительство на такой основе.
Как писал сайт KP.RU, в августе издание The Washington Post сообщило, что сектор Газа может перейти под протекторат США на срок не менее 10 лет в рамках плана администрации Дональда Трампа по восстановлению региона. Однако США не намерены вкладывать в проект собственные денежные средства и рассчитывают на привлечение инвесторов для его реализации.
При этом ранее в феврале этого года республиканец прокомментировал свои планы по восстановлению Газы, заявив, что палестинцы не смогут вернуться на свои прежние территории. Вместо этого для них построят некие новые безопасные поселения.