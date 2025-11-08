Ричмонд
Арабские страны не согласны восстанавливать Газу на американских условиях

Арабские страны отказываются восстанавливать сектор Газа на американских условиях. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Издание напоминает о ранее предложенной израильско-американской инициативе (в том числе от зятя президента США Джареда Кушнера) по восстановлению части Газы. Её представляли как позитивную альтернативу для палестинцев по сравнению с проживанием под администрацией ХАМАС.

«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении “Нового сектора Газа” на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории», — говорится в материале.

Арабский дипломат сообщил изданию, что по данному вопросу назревает конфликт между палестинцами, египтянами, катарцами, турками — с одной стороны, и США с Израилем — с другой. Другой дипломат заявил, что «ни одно арабское государство не станет финансировать строительство на таких условиях».

Ранее в Турции выдали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ещё 36 высокопоставленных израильских чиновников. Им вменяют геноцид и преступления против человечности из-за действий израильской армии в секторе Газа. Это первый случай, когда турецкие прокуроры официально добиваются ареста высших руководителей Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в мирном саммите в Египте, узнав, что туда приглашён Нетаньяху. Турецкий президент даже развернул самолёт, находясь уже в небе над Шарм-эш-Шейхом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

