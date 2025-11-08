Арабские страны не согласны восстанавливать Газу на американских условиях

Ранее в Турции выдали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ещё 36 высокопоставленных израильских чиновников. Им вменяют геноцид и преступления против человечности из-за действий израильской армии в секторе Газа. Это первый случай, когда турецкие прокуроры официально добиваются ареста высших руководителей Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в мирном саммите в Египте, узнав, что туда приглашён Нетаньяху. Турецкий президент даже развернул самолёт, находясь уже в небе над Шарм-эш-Шейхом.