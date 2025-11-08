«Как рабов»: Элитных солдат ВСУ, проходивших подготовку в Британии, бросили умирать

«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года — Прим. Life.ru) “элита” сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять», — сообщили в силовых структурах.