«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года — Прим. Life.ru) “элита” сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять», — сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что 82-я бригада считалась «элитной», поскольку прошла подготовку в Великобритании и оснащена западной техникой. Источник предположил, что пренебрежительное отношение к личному составу также могло быть привито британскими инструкторами.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил о сложной ситуации в ВСУ в связи с отправкой инструкторов на фронт. Он отметил, что учебные центры остаются без квалифицированного персонала, что негативно сказывается на подготовке личного состава. По его словам, бригады остаются без подготовленных инструкторов, а обучать приходится раненым военным.
*Внесён в список террористов и экстремистов.