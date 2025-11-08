Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон поразил скопление боевиков ВСУ под Купянском

По информации источников, украинские военные пытались прорваться к блокированным подразделениям ВСУ в окрестностях города.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения скопления боевиков ВСУ под Купянском опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации источников канала, украинские военные пытались прорваться к блокированным подразделениям ВСУ в окрестностях города, однако были выявлены операторами БПЛА 68-й дивизии ГрВ «Запад».

Группу боевиков ВСУ, которая, судя по видео, укрылась в лесополосе, атаковал дрон.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации ВСУ в Мирнограде.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше