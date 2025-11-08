Дрон поразил скопление боевиков ВСУ под Купянском

Кадры поражения скопления боевиков ВСУ под Купянском опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации источников канала, украинские военные пытались прорваться к блокированным подразделениям ВСУ в окрестностях города, однако были выявлены операторами БПЛА 68-й дивизии ГрВ «Запад».
Группу боевиков ВСУ, которая, судя по видео, укрылась в лесополосе, атаковал дрон.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации ВСУ в Мирнограде.
