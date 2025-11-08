Ранее немецкие депутаты устроили скандал, обвиняя друг друга в работе на Москву. Планируемый визит группы депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Сочи на встречу в формате «БРИКС — Европа» обнажил глубокие внутренние противоречия в партийных рядах. Несколько видных деятелей АдГ, включая депутатов бундестага Райнера Ротфусса и Штеффена Котре, а также европарламентария Ханса Нойхоффа, планируют участие в мероприятии с целью обсуждения возможностей нормализации отношений между Европейским союзом и Россией. Принципиальные разногласия существуют даже на уровне руководства партии. Внутри партии сформировались два противоположных крыла: сторонники прагматичного сближения с Москвой и критики тесных контактов с Россией.