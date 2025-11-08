Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США хотят переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

Речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады и использовать их для содержания нелегальных мигрантов перед депортацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

По их сведениям, речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) интересуется складами на юге страны вблизи аэропортов, откуда чаще всего высылают мигрантов.

6 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что рекордное число мигрантов — около 66 тыс. человек — содержатся в учреждениях ICE. Предыдущий максимум был зафиксирован во время первого срока Трампа, он составлял 56 тыс. человек. По словам неназванного представителя ICE, сейчас учреждения ведомства рассчитаны на 70 тыс. человек.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше