В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии

«Все оружие, отправленное на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году», — отметил Дэвис.