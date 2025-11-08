Ричмонд
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии

Дэвис: нежелание Киева принять реальность привело к массовой гибели людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отказ признать стратегическое преимущество России дорого обошелся Украине, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Прогнозы о том, что Украина вернет Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать “больше оружия”, вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности», — заявил Дэвис.

По мнению эксперта, следствием нежелания Киева признать действительность стали огромные жертвы среди украинцев, разрушенные города, а также потери территорий, который перешли к России.

«Все оружие, отправленное на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году», — отметил Дэвис.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

