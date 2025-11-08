Сербия намерена запросить у США приостановку санкций

Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах совместно с Россией обратиться к США с просьбой о временной приостановке санкций против компании NIS. Соответствующее письмо будет направлено на следующей неделе.
«Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии».
Ранее президент провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, где обсуждались газоснабжение Сербии и ситуация с санкциями. Вучич отметил, что получил «положительный сигнал» от российских партнеров и верит в достижение договоренности.
По данным министра энергетики Сербии, резервов сырой нефти компании NIS хватит для бесперебойной работы до 25 ноября. Вучич ранее заявлял, что власти готовы «взять ситуацию в свои руки» в случае серьезных проблем на нефтеперерабатывающем предприятии.