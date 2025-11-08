Шеф Пентагона сравнил текущую геополитическую ситуацию с 1939 годом

Ранее Соединённые Штаты уведомили союзников по Североатлантическому альянсу о сокращении своих войск в Европе. В частности, они предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. Кроме того, Вашингтон хочет сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы. К середине декабря сокращения коснутся Болгарии, Венгрии и Словакии.