Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф намерен посетить предстоящий конгресс в Сочи, несмотря на критику со стороны правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Нойхофф считает, что политики из блока ХДС/ХСС, которые призывают игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике.
«Они ведут Германию и Европу в тупик, а не в благополучное будущее», — уверен евродепутат.
Handelsblatt пишет, что поездку Нойхоффа, главы регионального отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана, а также депутатов бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфусса профинансирует фракция «Альтернативы для Германии». Целью визита в партии называют поддержание каналов для диалога.
Ранее издание The European Conservative писало, что политики АдГ приедут в Сочи, чтобы встретиться с Дмитрием Медведевым.