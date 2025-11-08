Ричмонд
Депутат от АдГ Нойхофф посетит конгресс в Сочи, несмотря на критику

Конгресс в Сочи посетят четыре политика из Германии.

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф намерен посетить предстоящий конгресс в Сочи, несмотря на критику со стороны правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС, и также выступлю там с докладом», — рассказал изданию Нойхофф.

По словам политика, конгресс посетят представители нескольких государств-членов Евросоюза и всего спектра стран-участниц БРИКС.

Нойхофф считает, что политики из блока ХДС/ХСС, которые призывают игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике.

«Они ведут Германию и Европу в тупик, а не в благополучное будущее», — уверен евродепутат.

Handelsblatt пишет, что поездку Нойхоффа, главы регионального отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана, а также депутатов бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфусса профинансирует фракция «Альтернативы для Германии». Целью визита в партии называют поддержание каналов для диалога.

Ранее издание The European Conservative писало, что политики АдГ приедут в Сочи, чтобы встретиться с Дмитрием Медведевым.

