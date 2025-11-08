В ФРГ автобус врезался в пешеходов

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (15:30 по минскому времени) в городе Вайль-ам-Райн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от границы со Швейцарией. Автобус столкнулся с несколькими машинами и вылетел на тротуар. Три человека госпитализированы. Были задействованы два спасательных вертолета.