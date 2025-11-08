Ричмонд
В ФРГ автобус врезался в пешеходов

В городе Вайль-ам-Райн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от границы со Швейцарией. Автобус столкнулся с несколькими машинами и вылетел на тротуар. Три человека госпитализированы. Были задействованы два спасательных вертолета.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе ФРГ рейсовый автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги на тротуар и врезался в группу прохожих, погибла 34-летняя женщина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию SWR, около 10 человек получили травмы.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (15:30 по минскому времени) в городе Вайль-ам-Райн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от границы со Швейцарией. Автобус столкнулся с несколькими машинами и вылетел на тротуар. Три человека госпитализированы. Были задействованы два спасательных вертолета.

Пока обстоятельства происшедшего неизвестны, но полиция исходит из того, что речь идет о несчастном случае, а не о теракте. -0-