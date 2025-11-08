Ричмонд
Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях

В Белом доме опровергли заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о предоставлении бессрочного освобождения от санкций США для поставок российских энергоносителей.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, санкционное исключение для Венгрии действительно в течение одного года.

Источник уточнил, что в рамках достигнутых договорённостей Венгрия обязалась диверсифицировать источники энергоснабжения и закупать сжиженный природный газ из США по контрактам, общая стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Венгрия получила освобождение от санкций США на поставки российских энергоносителей.

