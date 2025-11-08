Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, заявил, что отказ Киева признать стратегическое превосходство России привёл к катастрофическим последствиям для Украины.
В своём посте в социальной сети X он отметил, что нереалистичные ожидания, такие как возвращение Крыма к 2023 году, не оправдались, однако руководство страны продолжало требовать больше оружия вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию.
По мнению Дэвиса, следствием этого подхода стали массовые человеческие жертвы, разрушение городов и утрата территорий. Он утверждает, что все поставки вооружений на Украину, начиная с 2021 года, не смогли изменить ход конфликта: не обеспечили успеха ни в наступлении 2023 года, ни в обороне 2024-го, и не окажут решающего влияния на ситуацию в 2025—2026 годах.
Ранее сообщалось, что Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях.
