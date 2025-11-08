«Осознание и пробуждение»: Дмитриев назвал прогрессом итоги встречи Трампа и Орбана

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал результаты вчерашних переговоров США и Венгрии в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, команда Дональда Трампа рассказала, что Европейский союз сталкивается с серьёзными миграционными проблемами, способствующими росту преступности, и что Европе стоит взять на вооружение венгерскую модель контроля и суверенитета.
«Европе стоит обратить внимание на венгерскую модель контроля и суверенитета. И да, часть британских СМИ откровенно лево-либеральна и распространяет фейки. Осознание и пробуждение. Честность против фейковых нарративов. Прогресс», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее спецпредставитель президента РФ упомянул о «большом прогрессе» в урегулировании ситуации на Украине, процитировав заявление президента США Трампа на своей странице в Х. Также глава РФПИ рассказал о трехдневной поездке в Вашингтон и встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.