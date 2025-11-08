Десятки тысяч людей в Португалии протестуют против предложенной трудовой реформы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч человек в субботу вышли на улицы Лиссабона, протестуя против пакета трудовых реформ, предложенного правительством премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру. Об это пишет агентство Associated Press.
Демонстранты несли плакаты с надписью «Нет трудовому пакету» и требовали установить минимальную заработную плату в размере 1050 евро в 2026 году.
Протест был организован главным профсоюзом страны в знак несогласия с реформой, которую, по словам правительства, планируется провести для повышения производительности и гибкости рынка труда. Противники требуют отозвать пакет, заявляя, что он угрожает правам работников.
Среди спорных пунктов — ограничение срока, в течение которого кормящие матери могут пользоваться гибким графиком работы, а также сокращение отпуска в случае выкидыша. Реформы также предусматривают упрощение процедуры увольнения сотрудников.
В настоящее время минимальная заработная плата в Португалии составляет 870 евро в месяц.
Монтенегру, возглавляющий правоцентристский Демократический альянс, руководит правительством меньшинства в стране — члене Европейского союза с населением 10,6 млн. человек. Если законопроект будет одобрен, его направят в парламент, где ожидается, что он пройдет при поддержке ультраправой партии Chega, крупнейшей оппозиционной силы.
Организаторы субботнего протеста объявили о всеобщей забастовке 11 декабря. -0-